Однако предложения по эвакуации главы государства, похоже, действительно поступали. К примеру, американские журналисты сообщили, что об этом с Зеленским говорил президент США Джо Байден.

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Президент остается в столице

Издание Washington Post сообщило, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден предлагал Президенту Украины Владимиру Зеленскому уехать из Киева . И якобы даже обещал помочь с эвакуацией.

Однако Владимир Зеленский отклонил предложение США.

Да и сам Зеленский записывал видео из Киева – прямо из-под Офиса Президента. Кроме того – не раз заявлял, что не намерен покидать столицу, а будет оставаться там при любых обстоятельствах.

Видео Зеленского из Киева: