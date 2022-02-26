Однако предложения по эвакуации главы государства, похоже, действительно поступали. К примеру, американские журналисты сообщили, что об этом с Зеленским говорил президент США Джо Байден.
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Президент остается в столице
Издание Washington Post сообщило, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден предлагал Президенту Украины Владимиру Зеленскому уехать из Киева. И якобы даже обещал помочь с эвакуацией.
Однако Владимир Зеленский отклонил предложение США.
Да и сам Зеленский записывал видео из Киева – прямо из-под Офиса Президента. Кроме того – не раз заявлял, что не намерен покидать столицу, а будет оставаться там при любых обстоятельствах.
Видео Зеленского из Киева:
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