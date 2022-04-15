Об этом в эфире 24 канала рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он отметил, что может быть угроза жизни Байдена.

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"Думаю, что сам президент приехал бы, но у американской службы безопасности есть очень большая автономия и влияние на Байдена. То есть она просто запрещает, потому что действительно риск есть", – сказал Гудков.

Нельзя рисковать президентом

По словам политика, риск может быть и невысокий, но американская система вообще не будет рисковать президентом. Нельзя недооценивать опасность.

Я думаю, что единственная причина в этом. Лучше перестраховаться, чем недостраховаться,

– заявил Гудков.