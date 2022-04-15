Про це в ефірі 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він зазначив, що може бути загроза для життя Байдена.

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"Думаю, що сам президент приїхав би, але американська служба безпеки має дуже велику автономію і вплив на Байдена. Тобто вона просто забороняє, бо справді ризик є", – сказав Гудков.

Не можна ризикувати президентом

За слова політика, ризик може бути й невисокий, але американська система взагалі не ризикуватиме президентом. Не можна недооцінювати небезпеки.

Я думаю, що єдина причина в цьому. Ліпше перестрахуватися, ніж недострахуватися,

– заявив Гудков.

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