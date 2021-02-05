Президент США Джо Байден заявил, что Кремль должен освободить оппозиционера Алексея Навального. Это должно произойти немедленно и определенно.

Источник: "Голос Америки"

Байден в очередной раз подчеркнул, что Навального заключили в тюрьму по политическим мотивам. Об этом американский президент сказал во время своего выступления в Госдепе 4 февраля.

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Что сказал Байден о заключении Навального

Политик подчеркнул, что подавление свободы выражения мнений и права на мирные собрания вызывает глубокое беспокойство как у США, так и у международного сообщества.

Навальный, как и все российские граждане, имеет права, предусмотренные конституцией. Он был наказан за разоблачение коррупции. Он должен быть немедленно и определенно освобожден,

– заявил Байден.

Отметим, президент США также подчеркнул, что теперь страна жестче будет относиться к действиям России, чем это было при президенте Дональде Трампе. Байден заявил, что в случае, если защита интересов США этого потребует, то президент "заставит Россию платить большую цену".

Заключение Навального: главное