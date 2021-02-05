Об отношениях США с Россией, Китаем и о других принципах внешней политики Белого дома при новой администрации в программном выступлении 4 февраля рассказал Джо Байден. Он заверил, что больше не будет такого, как было при Трампе.

Источник: CNBC

Центральный тезис нового внешнеполитического курса США, судя по выступлению Байдена, таков: "Америка возвращается на мировую арену".

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Какой будет внешняя политика США: основное из заявления Байдена

Россия будет платить за свои действия

Президент США Джо Байден заверил, что его администрация будет противостоять России куда жестче, чем это делал его предшественник Дональд Трамп.

Я четко объяснил президенту Путину – совсем на другой лад, чем мой предшественник, – что дни, когда США уступали перед агрессивными действиями России, закончились,

– заявил Байден.

Такими действиями со стороны России он считает вмешательство в выборы, кибератаки, отравления людей и тому подобное. И если надо будет для защиты интересов США, Байден без сомнений "заставит Россию платить большую цену" за те или иные действия.

"Мы сможем эффективнее противостоять России, если будем действовать совместно с партнерами", – подытожил глава Белого дома.

В блоке выступления о России Байден также упомянул и о заключении Алексея Навального: в США этим крайне обеспокоены. По мнению Байдена, Навального "следует немедленно освободить без всяких условий".

С Китаем нужно работать, но "с позиции силы"

Администрация Трампа во многом обвиняли Пекин, и "мы будем противостоять экономическим злоупотреблением Китая", – заявил Байден. Ведь Китай – главный конкурент США в экономике.

В то же время президент США заверил, что готов работать с Китаем, "если это будет в интересах Америки".

"Мы будем бороться с позиции силы, восстанавливать свой дом и работать с нашими союзниками и партнерами", – так обозначил свою позицию относительно отношений с Китаем Джо Байден.

Другие планы США во внешней политике

Байден анонсировал также другие шаги во внешней политике новой администрации США:

Белый дом прекратит оказывать поддержку силам, которые принимают участие в гражданской войне в Йемене и настроены благосклонно к Саудовской Аравии. Администрация Байдена уже прекратила продажу Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам высокоточных боеприпасов, разрешенную ранее Трампом.

Байден намерен заморозить решение Трампа об уменьшении американского контингента в Германии (речь о почти 10 тысячах военных).

Соединенные Штаты Америки активно будут принимать у себя беженцев из других стран - чтобы вернуть стране "моральное лидерство" и в этом вопросе.