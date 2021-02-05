Про відносини США з Росією, Китаєм і про інші засади зовнішньої політики Білого дому за нової адміністрації у програмному виступі 4 лютого розповів Джо Байден. Він запевнив, що більше не буде такого, як було за Трампа.

Джерело: CNBC

Наріжна теза нового зовнішньополітичного курсу США, судячи з виступу Байдена, така: "Америка повертається на світову арену".

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Росія заплатить за свої дії

Президент США Джо Байден запевнив, що його адміністрація протистоятиме Росії куди жорсткіше, ніж це робив його попередник Дональд Трамп.

Я чітко пояснив президенту Путіну – зовсім на інший кшталт, ніж мій попередник, – що дні, коли США пасували перед агресивними діями Росії, закінчилися,

– заявив Байден.

Такими діями з боку Росії він вважає втручання у вибори, кібератаки, отруєння людей тощо. І якщо захист інтересів США цього потребуватиме, Байден без сумнівів "змусить Росію платити більшу ціну" за ті чи інші дії.

"Ми зможемо ефективніше протистояти Росії, якщо діятимемо спільно з партнерами", – підсумував глава Білого дому.

У блоці виступу щодо Росії Байден також згадав і про ув'язнення Олексія Навального: у США цим украй стурбовані. На думку Байдена, Навального "слід негайно звільнити без будь-яких умов".

З Китаєм треба працювати, але "з позиції сили"

Адміністрація Трампа багато в чому звинувачувала Пекін, і "ми будемо протистояти економічним зловживанням Китаю", – заявив Байден. Адже Китай – головний конкурент США в економіці.

Водночас президент США запевнив, що готовий працювати з Китаєм, "якщо це буде в інтересах Америки".

"Ми будемо змагатися з позиції сили, відбудовувати свій дім і працювати з нашими союзниками й партнерами", – так окреслив свою позицію щодо відносин з Китаєм Джо Байден.

Інші плани США щодо зовнішньої політики

Байден анонсував також інші кроки у зовнішній політиці нової адміністрації США:

Білий дім припинить надавати підтримку силам, що беруть участь у громадянській війні в Ємені та налаштовані прихильно до Саудівської Аравії. Адміністрація Байдена вже припинила продаж Саудівській Аравії та Об'єднаним Арабським Еміратам високоточних боєприпасів, дозволений раніше Трампом.

та налаштовані прихильно до Саудівської Аравії. Адміністрація Байдена вже припинила продаж Саудівській Аравії та Об'єднаним Арабським Еміратам високоточних боєприпасів, дозволений раніше Трампом. Байден має намір заморозити рішення Трампа про зменшення американського контингенту в Німеччині (мовиться про майже 10 тисяч військових).

Сполучені Штати Америки активніше будуть приймати у себе біженців з інших країн – аби повернути країні "моральне лідерство" й у цьому питанні.

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