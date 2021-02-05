Росію "змусять платити": Байден представив програму зовнішньої політики США
Про відносини США з Росією, Китаєм і про інші засади зовнішньої політики Білого дому за нової адміністрації у програмному виступі 4 лютого розповів Джо Байден. Він запевнив, що більше не буде такого, як було за Трампа.
Джерело: CNBC
Наріжна теза нового зовнішньополітичного курсу США, судячи з виступу Байдена, така: "Америка повертається на світову арену".
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Росія заплатить за свої дії
Президент США Джо Байден запевнив, що його адміністрація протистоятиме Росії куди жорсткіше, ніж це робив його попередник Дональд Трамп.
Я чітко пояснив президенту Путіну – зовсім на інший кшталт, ніж мій попередник, – що дні, коли США пасували перед агресивними діями Росії, закінчилися,
– заявив Байден.
Такими діями з боку Росії він вважає втручання у вибори, кібератаки, отруєння людей тощо. І якщо захист інтересів США цього потребуватиме, Байден без сумнівів "змусить Росію платити більшу ціну" за ті чи інші дії.
- "Ми зможемо ефективніше протистояти Росії, якщо діятимемо спільно з партнерами", – підсумував глава Білого дому.
У блоці виступу щодо Росії Байден також згадав і про ув'язнення Олексія Навального: у США цим украй стурбовані. На думку Байдена, Навального "слід негайно звільнити без будь-яких умов".
З Китаєм треба працювати, але "з позиції сили"
Адміністрація Трампа багато в чому звинувачувала Пекін, і "ми будемо протистояти економічним зловживанням Китаю", – заявив Байден. Адже Китай – головний конкурент США в економіці.
- Водночас президент США запевнив, що готовий працювати з Китаєм, "якщо це буде в інтересах Америки".
"Ми будемо змагатися з позиції сили, відбудовувати свій дім і працювати з нашими союзниками й партнерами", – так окреслив свою позицію щодо відносин з Китаєм Джо Байден.
Інші плани США щодо зовнішньої політики
Байден анонсував також інші кроки у зовнішній політиці нової адміністрації США:
- Білий дім припинить надавати підтримку силам, що беруть участь у громадянській війні в Ємені та налаштовані прихильно до Саудівської Аравії. Адміністрація Байдена вже припинила продаж Саудівській Аравії та Об'єднаним Арабським Еміратам високоточних боєприпасів, дозволений раніше Трампом.
- Байден має намір заморозити рішення Трампа про зменшення американського контингенту в Німеччині (мовиться про майже 10 тисяч військових).
- Сполучені Штати Америки активніше будуть приймати у себе біженців з інших країн – аби повернути країні "моральне лідерство" й у цьому питанні.
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