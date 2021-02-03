Адміністрація Джо Байдена продовжує переглядати рішення 45-го президента США Дональда Трампа. Так, виведення американського контингенту з Німеччини призупинили, хоча указ про це Трамп підписав ще у липні 2020 року.

Джерело: Stars and Stripes Про замороження виведення військ повідомило офіційне видання Міністерства оборони США. Читайте також Сенат затвердив главу міністерства внутрішньої безпеки США: що про нього відомо Адміністрація Байдена доручила провести перевірку Як зазначив голова Європейського командування Збройних сил США Тод Волтерс, адміністрація Байдена хоче провести ретельну перевірку. Наразі міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін вивчає попередній указ Трампа. Що відомо про виведення військ США з Німеччини Ще у липні 2020 року Трамп анонсував те, що частина американських військових покинуть територію Німеччини. Контингент ексглава Білого дому, як очікувалось, мав перекинути до Польщі. На такий крок Трампа підштовхнула суперечка, яка виникла між Вашингтоном та Берліном щодо російського газопроводу "Північний потік-2". Зверніть увагу! Одними з перших указів Джо Байдена було скасування попередніх рішень адміністрації Трампа. Зокрема, мовиться про повернення США до ВООЗ, Паризької кліматичної угоди та припинення будівництва стіни на кордоні з Мексикою.