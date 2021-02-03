Администрация Джо Байдена продолжает пересматривать решения 45-го президента США Дональда Трампа. Так, вывод американского контингента из Германии приостановили, хотя указ об этом Трамп подписал еще в июле 2020 года.

Источник: Stars and Stripes О заморозке вывода войск сообщило официальное издание Министерства обороны США. Читайте также Сенат утвердил главу министерства внутренней безопасности США: что о нем известно Администрация Байдена поручила провести проверку Как отметил глава Европейского командования Вооруженных сил США Тод Уолтерс, администрация Байдена хочет провести тщательную проверку. Сейчас министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин изучает предыдущий указ Трампа. Что известно о выводе войск США из Германии Еще в июле 2020 года Трамп анонсировал то, что часть американских военных покинут территорию Германии. Контингент экс-глава Белого дома, как ожидалось, должен был перебросить в Польшу. На такой шаг Трампа подтолкнул спор, возникший между Вашингтоном и Берлином относительно российского газопровода "Северный поток-2". Обратите внимание! Одними из первых указов Джо Байдена была отмена предыдущих решений администрации Трампа. В частности, говорится о возвращении США в ВОЗ, Парижской климатического соглашения и прекращения строительства стены на границе с Мексикой.