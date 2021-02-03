Сенат утвердил главу министерства внутренней безопасности США: что о нем известно
Американский Сенат утвердил Алехандро Майоркаса на посту главы министерства внутренней безопасности. СМИ пишут, что он "начнет откатывать иммиграционную политику" Дональда Трампа.
Источник: CNN
Свои голоса за назначение Алехандро Майоркаса отдали 56 сенаторов, зато 43 выступили против.
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Новый глава министерства внутренней безопасности, по информации издания, будет играть важную роль в администрации Джо Байдена.
Ожидается, что Майоркас "начнет откатывать иммиграционную политику" предыдущего главы США Дональда Трампа.
Что известно про Алехандро Майоркаса
- Американский юрист и государственный деятель кубинского происхождения.
- Родился в Гаване, но в возрасте 1 года вместе с родителями и сестрой эмигрировал в США.
- Окончил Калифорнийский университет в Беркли.
- Возглавлял иммиграционную службу США.
- Впоследствии занимал должность заместителя министра внутренней безопасности в администрации Барака Обамы.
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