Сенат США одобрил кандидатуру Ллойда Остина на пост министра обороны. На эту должность его предложил президент Джо Байден.

Поэтому Пентагон впервые возглавит афроамериканец. Об этом сообщает Washington Post.

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Остина поддержали 62 сенатора из 100. Зато выступили против только 2. Вскоре чиновник примет присягу и официально станет главой Пентагона.

Ранее кандидатуру Остина одобрила палата представителей Конгресса США. Заметим, перед тем Байден назначил временного исполняющего обязанности главы Пентагона. Им был Дэвид Норквист.

Что известно об Остине