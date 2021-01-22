Главой Пентагона впервые станет афроамериканец: сенат одобрил кандидата Байдена
Сенат США одобрил кандидатуру Ллойда Остина на пост министра обороны. На эту должность его предложил президент Джо Байден.
Поэтому Пентагон впервые возглавит афроамериканец. Об этом сообщает Washington Post.
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Остина поддержали 62 сенатора из 100. Зато выступили против только 2. Вскоре чиновник примет присягу и официально станет главой Пентагона.
Ранее кандидатуру Остина одобрила палата представителей Конгресса США. Заметим, перед тем Байден назначил временного исполняющего обязанности главы Пентагона. Им был Дэвид Норквист.
Что известно об Остине
- Остину 67 лет, он родился в штате Алабама.
- Афроамериканец служил в американской армии 40 лет. Сейчас он является генералом в отставке.
- Он контролировал операцию по сокращению военного контингента в Ираке.
- Кроме того, Остин разрабатывал стратегии США в борьбе с террористами "Исламского государства".
- После того, как мужчина ушел с военной службы, возглавлял коммерческие компании.
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