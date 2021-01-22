Главою Пентагону вперше стане афроамериканець: сенат схвалив кандидата Байдена
Сенат США схвалив кандидатуру Ллойда Остіна на посаду міністра оборони. На цю посаду його запропонував президент Джо Байден.
Відтак Пентагон вперше очолить афроамериканець. Про це повідомляє Washington Post.
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Остіна підтримали 62 сенатори зі 100. Натомість виступили проти лише 2. Невдовзі чиновник прийме присягу та офіційно стане главою Пентагону.
Раніше кандидатуру Остіна схвалила палата представників Конгресу США. Зауважимо, перед тим Байден призначив тимчасового виконувача обов'язків голови Пентагону. Ним був Девід Норквіст.
Що відомо про Остіна
- Остіну 67 років, він народився в штаті Алабама.
- Афроамериканець служив в американській армії 40 років. Наразі він є генералом у відставці.
- Він контролював операцію щодо скорочення військового контингенту в Іраку.
- Крім того, Остін розроблював стратегії США у боротьбі з терористами "Ісламської держави".
- Після того, як чоловік пішов з військової служби, очолював комерційні компанії.
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