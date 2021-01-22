Сенат США схвалив кандидатуру Ллойда Остіна на посаду міністра оборони. На цю посаду його запропонував президент Джо Байден.

Відтак Пентагон вперше очолить афроамериканець. Про це повідомляє Washington Post.

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Остіна підтримали 62 сенатори зі 100. Натомість виступили проти лише 2. Невдовзі чиновник прийме присягу та офіційно стане главою Пентагону.

Раніше кандидатуру Остіна схвалила палата представників Конгресу США. Зауважимо, перед тим Байден призначив тимчасового виконувача обов'язків голови Пентагону. Ним був Девід Норквіст.

Що відомо про Остіна