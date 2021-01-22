Байден прийняв рішення щодо директора ФБР Рея: чи залишиться він на посаді
Джо Байден планує залишити Крістофера Рея на посаді директора Федерального бюро розслідувань. Новий президент США впевнений у його роботі.
Рей й надалі буде директором ФБР
Про плани президента США залишити на посаді Крістофера Рея повідомляють американські ЗМІ. Цю інформацію у твіттері підтвердила і речниця Білого дому в адміністрації Байдена Джен Псакі.
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Я хочу чітко заявити, що президент Байден планує залишити директора ФБР Рея на його посаді та впевнений у його роботі,
– написала Псакі.
Що цьому передувало
- Наприкінці 2020 року попередній президент США Дональд Трамп, за інформацією ЗМІ, розглядав можливість звільнення Крістофера Рея.
- У 2019 році Трамп критикував Рея за його позицію щодо розслідування обставин початку розслідування зв'язків штабу Трампа з Росією під час виборів 2016 року.
- Тоді Трамп заявив, що "з таким ставленням Рей ніколи не зможе полагодити ФБР, яке серйозно поламане, попри той факт, що там працюють чимало найкращих чоловіків та жінок".
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