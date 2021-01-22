Джо Байден планує залишити Крістофера Рея на посаді директора Федерального бюро розслідувань. Новий президент США впевнений у його роботі.

Рей й надалі буде директором ФБР

Про плани президента США залишити на посаді Крістофера Рея повідомляють американські ЗМІ. Цю інформацію у твіттері підтвердила і речниця Білого дому в адміністрації Байдена Джен Псакі.

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Я хочу чітко заявити, що президент Байден планує залишити директора ФБР Рея на його посаді та впевнений у його роботі,

– написала Псакі.

Що цьому передувало

Наприкінці 2020 року попередній президент США Дональд Трамп, за інформацією ЗМІ, розглядав можливість звільнення Крістофера Рея.

У 2019 році Трамп критикував Рея за його позицію щодо розслідування обставин початку розслідування зв'язків штабу Трампа з Росією під час виборів 2016 року.

Тоді Трамп заявив, що "з таким ставленням Рей ніколи не зможе полагодити ФБР, яке серйозно поламане, попри той факт, що там працюють чимало найкращих чоловіків та жінок".

Довідка. Директор ФБР призначається терміном на 10 років, але не обов'язково працює весь термін. З посади людина може піти або за власним бажанням, або з ініціативи президента. Крістофер Рей є директором ФБР вже 4 рік.