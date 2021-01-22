Джо Байден планирует оставить Кристофера Рэя в должности директора Федерального бюро расследований. Новый президент США уверен в его работе.

Рэй и в дальнейшем будет директором ФБР

О планах президента США оставить на посту Кристофера Рэя сообщают американские СМИ. Эту информацию в твиттере подтвердила и пресс-секретарь Белого дома в администрации Байдена Джен Псаки.

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Я хочу четко заявить, что президент Байден планирует оставить директора ФБР Рэя на его посту и уверен в его работе,

– написала Псаки.

Что этому предшествовало

В конце 2020 года предыдущий президент США Дональд Трамп, по информации СМИ, рассматривал возможность увольнения Кристофера Рэя.

В 2019 году Трамп критиковал Рэя за его позицию по расследованию обстоятельств начала расследования связей штаба Трампа с Россией во время выборов 2016 года.

Тогда Трамп заявил, что "с таким отношением Рэй никогда не сможет починить ФБР, которое серьезно сломано, несмотря на тот факт, что там работают немало лучших мужчин и женщин".

Справка. Директор ФБР назначается сроком на 10 лет, но не обязательно работает весь срок. С должности человек может уйти либо по собственному желанию, или по инициативе президента. Кристофер Рэй является директором ФБР уже 4 год.