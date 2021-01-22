Байден принял решение в отношении директора ФБР Рэя: останется ли он на должности
Джо Байден планирует оставить Кристофера Рэя в должности директора Федерального бюро расследований. Новый президент США уверен в его работе.
Рэй и в дальнейшем будет директором ФБР
О планах президента США оставить на посту Кристофера Рэя сообщают американские СМИ. Эту информацию в твиттере подтвердила и пресс-секретарь Белого дома в администрации Байдена Джен Псаки.
Читайте также Байден назначил временного главу Пентагона: что о нем известно
Я хочу четко заявить, что президент Байден планирует оставить директора ФБР Рэя на его посту и уверен в его работе,
– написала Псаки.
Что этому предшествовало
- В конце 2020 года предыдущий президент США Дональд Трамп, по информации СМИ, рассматривал возможность увольнения Кристофера Рэя.
- В 2019 году Трамп критиковал Рэя за его позицию по расследованию обстоятельств начала расследования связей штаба Трампа с Россией во время выборов 2016 года.
- Тогда Трамп заявил, что "с таким отношением Рэй никогда не сможет починить ФБР, которое серьезно сломано, несмотря на тот факт, что там работают немало лучших мужчин и женщин".
Поделиться новостью