Байден попросив Сенат схвалити кандидатуру експосла в Росії на посаду глави ЦРУ
Президент США Джо Байден висунув на пост глави Центрального розвідувального управління дипломата Вільяма Бернса. Раніше він був послом США в Росії. Тепер це має затвердити Сенат.
Джерело: Білий дім
Кандидатуру Бернса Байден оголосив ще 11 січня, а 15 січня висунув кандидатуру Девіда Коена на посаду заступника.
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Що відомо про Бернса
- Бернс з 2005 по 2008 рік був послом США в Росії. Дипломат працював над "перезавантаженням відносин" із країною.
- Потім до 2011 року був заступником держсекретаря США.
- З 2015 року він є главою Фонду Карнегі за міжнародний мир – аналітичного центру міжнародних справ у Вашингтоні.
- До слова, у 2019 році Бернс висловлювався на підтримку суверенної України. Він наголошував, що це важливо для здорової Європи та еволюції Росії.
Що говорив Байден про Бернса
Президент США запевняв, що Бернс – зразковий дипломат з величезним досвідом. Крім того, Байден зазначав, що американський народ з таким головою ЦРУ "спатиме спокійно".
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