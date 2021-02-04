Президент США Джо Байден висунув на пост глави Центрального розвідувального управління дипломата Вільяма Бернса. Раніше він був послом США в Росії. Тепер це має затвердити Сенат.

Джерело: Білий дім Кандидатуру Бернса Байден оголосив ще 11 січня, а 15 січня висунув кандидатуру Девіда Коена на посаду заступника. До теми Байден призначить директором ЦРУ відомого дипломата: деталі Що відомо про Бернса Бернс з 2005 по 2008 рік був послом США в Росії. Дипломат працював над "перезавантаженням відносин" із країною.

Потім до 2011 року був заступником держсекретаря США.

З 2015 року він є главою Фонду Карнегі за міжнародний мир – аналітичного центру міжнародних справ у Вашингтоні.

До слова, у 2019 році Бернс висловлювався на підтримку суверенної України. Він наголошував, що це важливо для здорової Європи та еволюції Росії. Що говорив Байден про Бернса Президент США запевняв, що Бернс – зразковий дипломат з величезним досвідом. Крім того, Байден зазначав, що американський народ з таким головою ЦРУ "спатиме спокійно". Зверніть увагу! Ексглава ЦРУ Джина Хаспел 19 січня пішла у відставку.