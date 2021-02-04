Президент США Джо Байден выдвинул на пост главы Центрального разведывательного управления дипломата Уильяма Бернса. Ранее он был послом США в России. Теперь это должен утвердить Сенат.

Источник: Белый дом Кандидатуру Бернса Байден объявил еще 11 января, а 15 января выдвинул кандидатуру Дэвида Коэна на должность заместителя. К теме Байден назначит директором ЦРУ известного дипломата: детали Что известно о Бернсе Бернс с 2005 по 2008 год был послом США в России. Дипломат работал над "перезагрузкой отношений" со страной.

Затем до 2011 года был заместителем госсекретаря США.

С 2015 года он является главой Фонда Карнеги за международный мир – аналитического центра международных дел в Вашингтоне.

К слову, в 2019 году Бернс высказывался в поддержку суверенной Украины. Он подчеркивал, что это важно для здоровой Европы и эволюции России. Что говорил Байден о Бернсе Президент США уверял, что Бернс – образцовый дипломат с огромным опытом. Кроме того, Байден отмечал, что американский народ с таким председателем ЦРУ "будет спать спокойно". Обратите внимание! Экс-глава ЦРУ Джина Хаспел 19 января ушла в отставку.