Байден попросил Сенат одобрить кандидатуру экс-посла в России на пост главы ЦРУ
Президент США Джо Байден выдвинул на пост главы Центрального разведывательного управления дипломата Уильяма Бернса. Ранее он был послом США в России. Теперь это должен утвердить Сенат.
Источник: Белый дом
Кандидатуру Бернса Байден объявил еще 11 января, а 15 января выдвинул кандидатуру Дэвида Коэна на должность заместителя.
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Что известно о Бернсе
- Бернс с 2005 по 2008 год был послом США в России. Дипломат работал над "перезагрузкой отношений" со страной.
- Затем до 2011 года был заместителем госсекретаря США.
- С 2015 года он является главой Фонда Карнеги за международный мир – аналитического центра международных дел в Вашингтоне.
- К слову, в 2019 году Бернс высказывался в поддержку суверенной Украины. Он подчеркивал, что это важно для здоровой Европы и эволюции России.
Что говорил Байден о Бернсе
Президент США уверял, что Бернс – образцовый дипломат с огромным опытом. Кроме того, Байден отмечал, что американский народ с таким председателем ЦРУ "будет спать спокойно".
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