11 января 2021 года избранный президент США Байден сделал одно из первых своих назначений в новом качестве – он предложил на пост директора ЦРУ известного дипломата Уильяма Бернса. Теперь решение Байдена должен утвердить Сенат США. После этого впервые в истории ЦРУ эту спецслужбу возглавит карьерный дипломат.

Скоро Уильям Бернс, работавший на высоких дипломатических постах при пяти президентах и десяти государственных секретарях, может стать руководителем мощнейшей разведки мира. С каким багажом он начинает этот этап своей жизни – читайте в материале 24 канала.

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Биография Уильяма Бернса

Уильям Бернс родился 4 апреля 1956 года в Северной Каролине (США) в семье военных. Отец Уильяма – генерал-майор армии Соединенных Штатов, собственно, сам Бернс-младший родился на территории военной базы Форт-Брэгг.

Отцовским путем Уильям Бернс не пошел, а решил строить гражданскую карьеру. Он получил степень бакалавра истории в престижном университете Ла Салля в Филадельфии, далее получал образование в Великобритании – Бернс имеет магистерские и докторские степени (то есть – кандидата наук в соответствии с украинской градацией) в Оксфорде, где учился как стипендиат Маршалла.

Alma mater гордится бакалавром истории Бернсом:

William Burns, '78, a history alumnus from La Salle's Honors Program, is President-elect Joe Biden's nominee to direct the CIA. https://t.co/KpLZWBFGUg pic.twitter.com/Kqy4M0fQX1 — La Salle University (@LaSalleUniv) January 11, 2021

Эта престижная программа правительства Великобритании дает возможность ежегодно лишь 40 избранным гражданам США получить элитное образование в лучших вузах Королевства. Специализацией юноши были международные отношения. Он защитил диссертацию на тему американо-египетских отношений, к теме Ближнего Востока он неоднократно вернется в будущем.

На дипломатической службе

После завершения обучения дилеммы по дальнейшему трудоустройству у Бернса не было – он пошел на службу в Госдеп США и начал карьеру дипломата – еще в далеком 1982 году. Пригодилось ему знание трех языков – Бернс владеет русским, арабским и французским.

В Госдепе Бернс начинал как "советолог" (его коллегами по группе политического планирования Госдепа было немало ученых с мировым именем, в частности – Фрэнсис Фукуяма). Также Бернс был на дипломатической "передовой" в дни войны США с Ираком, известной как "Операция Буря в Пустыне", не забывал и о Европе – в начале 90-х годов прошлого века занимался решением конфликта на Балканах и был одним из координаторов евроатлантической интеграции в регионе.

С 1998 года Уильям Бернс стал послом США в Королевстве Иордания. За 3 года Бернс уже был помощником госсекретаря США Колина Пауэлла по Ближнему Востоку и вместе с Джорджем Тенетом (согласно одной из теорий, в его честь названа свежая кинолента Кристофера Нолана) пытался примирить Израиль и Палестину и был соавтором перемирия во время Второй Интифады, правда – непрочного. Впоследствии Бернс выполнял важные дипломатические миссии по Ливии, Ираку, работал над улучшением отношений США и Индии.

В российском направлении

В середине 2000-х годов Уильям Бернс возвращается к тому, с чего начинал – его перебрасывают на так называемое "русское направление". С 2005 года он – посол США в России. Его каденция запомнилась скандалом со "сливом" WikiLeaks.

В частности стали известны аналитические записки и донесения из Москвы авторства Бернса. В них посол констатирует усиление России (это был второй срок Путина), рост агрессивных аппетитов этого государства и активизации геополитического противостояния России с США. Также Бернс докладывал об усилении роли в России главы Чечни Рамзана Кадырова.

В секретном донесении в Вашингтон посол рассказал о дагестанской свадьбе с классическим набором в виде чрезмерных порций алкоголя, слитков золота, недоумков с оружием и личным освящением события Кадыровым. По словам Бернса, во время упомянутой свадьбы Рамзан Кадыров "неуклюже отплясывал с позолоченным автоматическим пистолетом, который застрял в заднем кармане джинсов".



Посол Бернс на встрече с президентом России / Фото – kremlin.ru

Этот доклад произвел большой резонанс, а автор текста имел честь быть приравненным с мастером гротеска Ивлином Во – одним из авторов британской The Guardian.

После завершения каденции Бернс пошел на повышение и стал заместителем госсекретаря США Кондолизы Райс и исполняющим обязанности госсекретаря перед назначением Хиллари Клинтон в январе 2009 года. С 2011 по 2015 год Уильям Бернс был первым заместителем госсекретаря США (Клинтон и Керри).

В качестве члена команды президента Обамы Бернс занимался "иранским вопросом" и был одним из авторов так называемой "ядерной сделки", у которой была цель умиротворение Ирана, отмена санкций и введение финансовой помощи в обмен на отказ Ирана от обогащения урана и планов на создание собственного ядерного оружия.

Билл Бернс рассказывает о путинской России и путинизме:

Осенью 2014 года Бернс вышел в отставку (которую дважды откладывал по просьбе президента Обамы и своего шефа Джона Керри).

Будущий глава ЦРУ

На пенсии Бернс не отдыхал – в 2015 году он возглавил влиятельный аналитический центр – "Фонд Карнеги за международный мир". Эта организация тесно связана с разведывательным сообществом США, а потому не удивительно, что 11 января 2020 года избранный президент Джо Байден объявил, что видит в 64-летнем дипломате с превосходной репутацией идеального кандидата на позицию директора ЦРУ.

Билл Бернс — образцовый дипломат с многолетним опытом работы на мировой арене, который обеспечивал безопасность наших людей и нашей страны. Американский народ будет крепко спать с ним в качестве нашего следующего директора ЦРУ, — так прокомментировал Байден номинацию Бернса.

Если Сенат США одобрит номинацию – Уильям Бернс войдет в историю как первый карьерный дипломат, ставший директором ЦРУ.

Джо Байден анонсирует номинацию Бернса:

I’m asking Ambassador Bill Burns to lead the Central Intelligence Agency because he’s dealt with many of the thorniest global challenges we face. As a legendary career diplomat, he approached complex issues with honesty, integrity and skill. That’s exactly how he’ll lead the CIA. pic.twitter.com/ypnuH016BV — Joe Biden (@JoeBiden) January 11, 2021

Кандидатура Бернса была консенсусной для демократического лагеря США, также он был среди главных претендентов на пост госсекретаря в случае победы Хиллари Клинтон, впрочем, тогда победила не она, а Дональд Трамп.

Назначение Бернса также представляется вполне ожидаемым ввиду того, что одним из руководителей кампании Байдена был ученик и близкий друг дипломата Джейк Салливан.

Дипломатические мемуары

В 2019 Бернс издал собственные воспоминания о The Back Channel: A Memoir of American Diplomacy and the Case for Its Renewal. В книге, которая в 2020 была переведена на русский и вышла под названием "Невидимая сила: как работает американская дипломатия", Бернс рассказал немало интересно, однако умело избегал "острых углов". Это лишь подтверждает его талант к дипломатии.

Бернс и его книга:

Основное внимание в книге уделено взаимоотношениям США и России, что не удивительно, ведь Бернс является специалистом именно в этой области. Дипломат рассказывает, как менялись взгляды американской дипломатии на Советский Союз и его воинственную преемницу, анализирует отношения двух государств и определяет курс президента Путина как такой, что направлен на конфронтацию России с США. По словам посла, Путин был напуган революциями в Грузии и Украине, а также событиями "Арабской весны" и был уверен, что они сделаны руками Госдепа, более того – очень боялся, что США устроит нечто подобное и в России. Именно поэтому российские власти пошли на обострение отношений с Западом.

К сожалению, о событиях Революции Достоинства в Украине и дальнейшей военной агрессии России Уильям Бернс практически не вспоминает, поскольку был "переведен" на "иранский дипломатический фронт" и занимался ядерной сделкой от имени Обамы. Впрочем, он признает, что укрепление обороноспособности Украины и восстановление мира является одной из важнейших задач США. Правда, дипломатично избежал конкретики. Возможно, она появится, когда Бернс вернется на государственную службу.