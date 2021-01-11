Обраний президент США Джо Байден визначився з кандидатурою на пост директора Центрального розвідувального управління. Демократ висуне Вільяма Бернса.

Якщо кандидатуру Бернса затвердить Конгрес, він стане першим дипломатом, який очолить ЦРУ. Про це повідомляє CNN.

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Чому Байден обрав на цю посаду Бернса

Новообраного американського президента підкупив дипломатичний досвід Бернса та його здатність відновити довіру до спецслужби після Трампа.

Білл Бернс – зразковий дипломат, який має десятиліття досвіду на світовій арені, захищаючи нашу країну... Американський народ буде міцно спати з ним в якості нашого наступного директора ЦРУ,

– заявив Байден.

Він додав, що Бернс поділяє його думку в тому, що розвідка повинна бути аполітичною, а віддані своїй справі професіонали заслуговують "подяки та поваги".

Що відомо про Бернса