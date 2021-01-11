Избранный президент США Джо Байден определился с кандидатурой на пост директора Центрального разведывательного управления. Демократ выдвинет Уильяма Бернса.

Если кандидатуру Бернса утвердит Конгресс, он станет первым дипломатом, который возглавит ЦРУ. Об этом сообщает CNN.

Читайте также США переживают новый кризис демократии: что раскалывает американцев

Почему Байден избрал на эту должность Бернса

Новоизбранного американского президента подкупил дипломатический опыт Бернса и его способность восстановить доверие к спецслужбе после Трампа.

Американский народ будет крепко спать с ним в качестве нашего следующего директора ЦРУ,

– заявил Байден.

Что известно о Бернсе