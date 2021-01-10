Американская демократия переживает, возможно, один из самых сильных кризисов в своей истории. Поляризация общества, политические споры и эгоцентризм президента Дональда Трампа раскалывают американцев.

Началось это задолго до голосования, когда Трамп заявил, что эти президентские выборы будут самыми сфальсифицированными, а почтовые бюллетени станут основным оружием демократов. Подробнее – в сюжете 24 канала.

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В ночь после выборов Трамп объявил себя победителем, потребовал остановить подсчет голосов и пригрозил обращением в Верховный Суд, где накануне закрепил республиканское большинство.

Сразу после объявления результатов голосования в ключевых штатах команда Трампа забросала избирательные комиссии судебными исками с требованиями пересчитать голоса без учета присланных по почте бюллетеней.

Суды все же не помогли Трампу оспорить результат выборов. Почти все иски республиканцев были либо отклонены, либо отозваны собственноручно. Через месяц после выборов президент записал ролик, где заявил, что начнет процесс передачи власти, но все равно продолжит юридическую борьбу.

Справка. Коллегия выборщиков 306 голосами против 232 избрала Джо Байдена следующим президентом США.

По словам Джо Байдена, демократия США была расшатана, подверглась испытаниям, была под угрозой, но оказалась устойчивой, настоящей и сильной.

Сторонники Трампа ворвались в Капитолий

6 января началось заседание обеих палат Конгресса США, которые должны были утвердить результаты выборов. Обычно этот процесс – сугубо формальный. Однако в 2020 году процедура была прервана из-за возражений нескольких республиканцев.

Тем временем неподалеку от Конгресса проходил митинг сторонников Дональда Трампа, на котором выступал и сам президент. В очередной раз он заявил, что никогда не признает свое поражение и призвал людей пойти к Капитолию. Однако мирное шествие с поздравлениями конгрессменам-республиканцам превратилось в штурм здания. Разъяренная толпа ворвалась внутрь и разбила помещение.

Протестующие прорвались в здание Конгресса: видео

Во время штурма весь персонал и чиновников эвакуировали из Капитолия. Протестующие начали громить кабинеты и зал заседания. Охранники пытались сопротивляться возмущенной толпе. В результате это привело к смерти 5 человек, один из которых – полицейский.



Что известно о беспорядках в Вашингтоне / Инфографика 24 канала

Новоизбранный президент Джо Байден назвал это настоящим хаосом и мятежом. Сейчас демократы готовят Трампу уже второй импичмент. На этот раз он действительно может быть проголосованным, потому что пока действующий президент стремительно теряет поддержку соратников.

Трамп останется в истории как один из самых скандальных президентов

Харизма Дональда Трампа, которая помогла ему победить в 2016 году и сохранить огромную поддержку в 2020, стала настоящим выстрелом себе же в колено в 2021. Судьба Трампа на посту решится уже в ближайшее время. В то же время возмущение трампистов не утихает.

Поведение демократических СМИ и социальных сетей, которые навсегда забанили аккаунты Трампа, тоже вызывает вопросы.

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С одной стороны, он всегда использовал медиаресурсы, как собственный рупор.

А с другой – такая блокировка лишь подтверждает заявления Трампа об общих чертах в политике демократов и авторитарных режимов, где подавление свободы слова является одним из самых действенных инструментов политической борьбы.