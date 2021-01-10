Американська демократія переживає, можливо, одну з найсильніших криз у своїй історії. Поляризація суспільства, політичні суперечки та егоцентризм президента Дональда Трампа розколюють американців.

Почалося це задовго до голосування – коли Трамп заявив, що ці президентські вибори будуть найбільш сфальсифікованими, а поштові бюлетені стануть основною зброєю демократів. Детальніше – в сюжеті 24 каналу.

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У ніч після виборів Трамп оголосив себе переможцем, вимагав зупинити підрахунок голосів та пригрозив зверненням до Верховного Суду, де напередодні закріпив республіканську більшість.

Одразу після оголошення результатів голосування у ключових штатах команда Трампа закидала виборчі комісії судовими позовами з вимогами перерахувати голоси – без урахування надісланих поштою бюлетенів.

Суди все ж не допомогли Трампу оскаржити результат виборів. Майже усі позови республіканців були або відхилені, або відкликані власноруч. Через місяць після виборів президент записав ролик, де заявив, що почне процес передачі влади, але все одно продовжить юридичну боротьбу.

Довідка. Колегія виборників 306 голосами проти 232 обрала Джо Байдена наступним президентом США.

За словами Джо Байдена, демократія США була розхитана, піддалася випробуванням, була під загрозою, але виявилася стійкою, справжньою і сильною.

Прихильники Трампа увірвались в Капітолій

6 січня почалося засідання обох палат Конгресу США, які мали затвердити результати виборів. Зазвичай цей процес – суто формальний. Однак у 2020 році процедура була перервана через заперечення кількох республіканців.

Тим часом неподалік Конгресу проходив мітинг прибічників Дональда Трампа, на якому виступав і сам президент. Укотре він заявив, що ніколи не визнає свою поразку та закликав людей піти до Капітолію. Однак мирна хода з привітаннями конгресменам-республіканцям перетворилася на штурм будівлі. Розлючений натовп вдерся всередину і розтрощив приміщення.

Протестувальники прорвалися в будівлю Конгресу: відео

Під час штурму увесь персонал та урядовців евакуювали з Капітолію. Протестувальники почали громити кабінети та залу засідання. Охоронці намагалися чинити опір обуреному натовпу. В результаті це призвело до смерті 5 людей, один з яких – поліцейський.



Що відомо про заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу

Новообраний президент Джо Байден назвав це справжнім хаосом та заколотом. Наразі демократи готують Трампу вже другий імпічмент. Цього разу він дійсно може бути проголосованим, бо поки що чинний президент стрімко втрачає підтримку соратників.

Трамп залишиться в історії як один з найскандальніших президентів

Харизма Дональда Трампа, яка допомогла йому перемогти у 2016 році та зберегти величезну підтримку у 2020, стала справжнім пострілом собі ж у коліно у 2021. Доля Трампа на посаді вирішиться вже найближчим часом. Водночас обурення трампістів не вщухає.

Поведінка демократичних ЗМІ та соціальних мереж, які назавжди забанили акаунти Трампа, теж викликає питання.

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З одного боку, він завжди використовував медіаресурси, як власний рупор.

А з іншого – таке блокування лише підтверджує заяви Трампа про спільні риси у політиці демократів та авторитарних режимів, де придушення свободи слова є одним з найдієвіших інструментів політичної боротьби.