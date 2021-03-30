Байден продлил чрезвычайную ситуацию в США из-за хакерских атак
Джо Байден продлил действие чрезвычайной ситуации в стране на неопределенный срок. По словам президента США, этого требуют регулярные хакерские атаки.
Источник:пресс-служба Белого дома
Как пояснили в Белом доме, чрезвычайная ситуация в стране предусматривает введение санкций. Они могут вводиться против лиц и организаций, которые причастны к хакерским атакам на США.
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Что сказал Байден
Байден отметил, что чрезвычайную ситуацию в стране, введенную из-за хакерских атак, ввели в действие указом от 1 апреля 2015 года.
Существенная злонамеренная киберактивность, которая происходит либо направляется со стороны лиц, находящихся в основном за пределами США, продолжает создавать особую и необычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США,
– говорится в документе.
Отметим, что чрезвычайные ситуации в США вводятся указом главы Белого дома и длятся в течение одного года, если президент не продлит их на следующий срок.
Ранее высшие органы нацбезопасности Соединенных Штатов предположили, что именно Россия причастна к масштабной кибератаке на ряд правительственных учреждений США. По их мнению, хакеры, осуществлявшие кибератаки на правительственные и частные учреждения, являются россиянами по происхождению.
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О какой хакерской атаке говорится
- 13 декабря стало известно о взломе системы коммуникаций Министерства финансов и торговли США и других правительственных учреждений страны в рамках глобальной шпионской кампании, которая длилась несколько месяцев.
- Взлом, вероятно, произошел еще весной 2020 года, с тех пор у группы хакеров был доступ к электронной почте ведомств. Также сообщалось об атаке на Министерство национальной безопасности. Позже стало известно, что объектом атаки стало и управление ядерным оружием США, хотя не говорится о критических системах, ответственных за само вооружение.
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