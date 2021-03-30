Джо Байден продлил действие чрезвычайной ситуации в стране на неопределенный срок. По словам президента США, этого требуют регулярные хакерские атаки.

Как пояснили в Белом доме, чрезвычайная ситуация в стране предусматривает введение санкций. Они могут вводиться против лиц и организаций, которые причастны к хакерским атакам на США.

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Что сказал Байден

Байден отметил, что чрезвычайную ситуацию в стране, введенную из-за хакерских атак, ввели в действие указом от 1 апреля 2015 года.

Существенная злонамеренная киберактивность, которая происходит либо направляется со стороны лиц, находящихся в основном за пределами США, продолжает создавать особую и необычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США,

– говорится в документе.

Отметим, что чрезвычайные ситуации в США вводятся указом главы Белого дома и длятся в течение одного года, если президент не продлит их на следующий срок.

Ранее высшие органы нацбезопасности Соединенных Штатов предположили, что именно Россия причастна к масштабной кибератаке на ряд правительственных учреждений США. По их мнению, хакеры, осуществлявшие кибератаки на правительственные и частные учреждения, являются россиянами по происхождению.

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О какой хакерской атаке говорится