Об этом Байден заявил журналистам в Белом доме. Кстати, стало известно, что американский лидер не хочет встречи с Путиным на G20 даже в коридоре.

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Путин находится в чрезвычайно сложном состоянии

Я считаю, что Путин оказался в невероятно сложном положении. И для меня это отражает то, что его единственный доступный инструмент – это жестокое обращение с отдельными гражданами в Украине,

– заявил Байден.

Американский президент подчеркнул, что Путин так себя ведет, чтобы попытаться запугать этих украинцев и заставить их капитулировать.

Байден оценил действия Путина в отношении Украины

Ранее Джо Байден назвал российского диктатора Путина "рациональным игроком", плохо оценившим свою способность ворваться в Украину.

Байден подчеркнул, что Путин ошибочно думал, мол, украинцы подчинятся оккупантам. Это опровергло яростное сопротивление внутри страны.

"Я считаю, что выступление, его цели не были рациональными. Он думал, что его встретят с распростертыми объятиями, что это "дом Матери-России в Киеве", – отметил Байден.

Джо Байден отказывается встретиться с Владимиром Путиным во время саммита G20. Он не хочет видеть диктатора даже в коридоре или на общем фото лидеров государств.

Ранее Джо Байден заявил, что встреча с Путиным будет зависеть от того, о чем именно хочет поговорить российский президент.

Также президент США заявил, что Россия нарушила устав Организации Объединенных Наций. Джо Байден объяснил, что Владимир Путин выступил с безрассудными ядерными угрозами.

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