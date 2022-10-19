Про це Байден заявив журналістам у Білому домі. До речі, також стало відомо, що американський лідер не хоче зустрічі з Путіним на G20 навіть у коридорі.

До теми Байден заявив, що не бачить "жодного сенсу" зустрічатися з Путіним на саміті G20

Путін перебуває у надзвичайно складному стані

Я вважаю, що Путін опинився в неймовірно складному становищі. І для мене це відображає те, що його єдиний доступний інструмент – це жорстоке поводження з окремими громадянами в Україні,

– заявив Байден.

Американський президент наголосив, що Путін так себе поводить, щоб спробувати залякати цих українців та змусити їх капітулювати.

Байден оцінив дії Путіна щодо України

Раніше Джо Байден назвав російського диктатора Путіна "раціональним гравцем", який погано оцінив свою спроможність вдертися в Україну.

Байден наголосив, що Путін помилково думав, мовляв, українці підкоряться окупантам. Це спростував шалений опір всередині країни.

"Я вважаю, що виступ, його цілі не були раціональними. Він думав, що його зустрінуть з розпростертими обіймами, що це "дім Матері-Росії в Києві", – зазначив Байден.

Нагадаємо, що Джо Байден відмовляється зустрітися з Владіміром Путіним під час саміту G20. Він не хоче бачити диктатора навіть у коридорі чи на спільному фото лідерів держав.

Раніше Джо Байден заявив, що зустріч з Путіним залежатиме від того, про що саме хоче поговорити російський президент.

Також президент США заявив, що Росія порушила статут Організації Об'єднаних Націй. Джо Байден пояснив, що Владімір Путін виступив з безрозсудними ядерними загрозами.

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