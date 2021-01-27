Новый глава США Джозеф Байден заявил, что в вопросах безопасности Афганистана, Ирака и России будет консультироваться с НАТО. Также Байден подчеркнул, что намерен работать с союзниками во всем мире.

Источник: "Голос Америки"

Об этом Байден сказал во время телефонных переговоров с секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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О чем говорили Байден и Столтенберг

В целом стороны обсудили вопросы сотрудничества. Так, Байден поблагодарил генерального секретаря за твердое руководство Североатлантическим альянсом и сообщил о своем намерении консультироваться и работать с союзниками "по всему спектру общих проблем безопасности, включая Афганистан, Ирак и Россию".

Байден также подтвердил приверженность США коллективной обороне и подчеркнул свою решимость укреплять трансатлантическую безопасность. Глава Белого дома также подчеркнул важность общих ценностей, консультаций и возможностей" для сдерживания и противодействия новым угрозам, включая изменение климата и пандемию коронавируса.

Обратите внимание! Ранее новый министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и заверил в непоколебимой преданности ценностям НАТО.

Заметим, что 26 января состоялся телефонный разговор между Джозефом Байденом и Владимиром Путиным.

О чем говорили Байден и Путин: главное

Глава Кремля поздравил Байдена с началом работы на посту президента США. Лидеры государств говорили о борьбе с пандемией коронавируса и сотрудничестве в торгово-экономической отрасли.

Байден заявил, что твердо настроен на поддержку суверенитета Украины. Новый американский президент подчеркнул, что будет твердо реагировать на "пагубные" действия России.

Не обошли вниманием вопросы взлома SolarWinds, ареста оппозиционера Алексея Навального и протестов в России. Байден подчеркнул, что решительно будет защищать свои национальные интересы от России.

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