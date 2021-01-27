Байден рассказал, как будет действовать в вопросах Афганистана, Ирака и России
Новый глава США Джозеф Байден заявил, что в вопросах безопасности Афганистана, Ирака и России будет консультироваться с НАТО. Также Байден подчеркнул, что намерен работать с союзниками во всем мире.
Источник: "Голос Америки"
Об этом Байден сказал во время телефонных переговоров с секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
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О чем говорили Байден и Столтенберг
В целом стороны обсудили вопросы сотрудничества. Так, Байден поблагодарил генерального секретаря за твердое руководство Североатлантическим альянсом и сообщил о своем намерении консультироваться и работать с союзниками "по всему спектру общих проблем безопасности, включая Афганистан, Ирак и Россию".
Байден также подтвердил приверженность США коллективной обороне и подчеркнул свою решимость укреплять трансатлантическую безопасность. Глава Белого дома также подчеркнул важность общих ценностей, консультаций и возможностей" для сдерживания и противодействия новым угрозам, включая изменение климата и пандемию коронавируса.
Заметим, что 26 января состоялся телефонный разговор между Джозефом Байденом и Владимиром Путиным.
О чем говорили Байден и Путин: главное
- Глава Кремля поздравил Байдена с началом работы на посту президента США. Лидеры государств говорили о борьбе с пандемией коронавируса и сотрудничестве в торгово-экономической отрасли.
- Байден заявил, что твердо настроен на поддержку суверенитета Украины. Новый американский президент подчеркнул, что будет твердо реагировать на "пагубные" действия России.
- Не обошли вниманием вопросы взлома SolarWinds, ареста оппозиционера Алексея Навального и протестов в России. Байден подчеркнул, что решительно будет защищать свои национальные интересы от России.
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