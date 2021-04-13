В Белом доме заявили, что не будут увольнять Джона Салливана с должности посла США в России. Соответствующее решение приняли на фоне обострения отношений двух стран и эскалации на Донбассе.

В администрации Джо Байдена считают дипломата надежным человеком, который не подведет. Об этом телеканал CNN сообщает со ссылкой на источник в резиденции главы Штатов.

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Администрация Байдена решила, что профессионализм, продемонстрированный Салливаном, – это самая ценная вещь в ситуации, когда происходят политические изменения в отношениях США и России,

– сказал бывший посол США в России Джон Теффт.

Стоит отметить, что Джона Салливана назначили в правление 45-го президента Дональда Трампа.

Сперва Джо Байден задумывался о замене посла, но решил сохранить его на посту.

Обратите внимание! В декабре 2020 года посол США в России Джон Салливан отказался от предложения российского МИД привиться против COVDI-19 препаратом "Спутник V", который якобы является вакциной.