Байден решил не менять посла США в России, – CNN
В Белом доме заявили, что не будут увольнять Джона Салливана с должности посла США в России. Соответствующее решение приняли на фоне обострения отношений двух стран и эскалации на Донбассе.
Источник:CNN
В администрации Джо Байдена считают дипломата надежным человеком, который не подведет. Об этом телеканал CNN сообщает со ссылкой на источник в резиденции главы Штатов.
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Администрация Байдена решила, что профессионализм, продемонстрированный Салливаном, – это самая ценная вещь в ситуации, когда происходят политические изменения в отношениях США и России,
– сказал бывший посол США в России Джон Теффт.
Стоит отметить, что Джона Салливана назначили в правление 45-го президента Дональда Трампа.
Сперва Джо Байден задумывался о замене посла, но решил сохранить его на посту.
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