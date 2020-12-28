Посол США в России Джон Салливан отказался от предложения российского министерства иностранных дел вакцинироваться от коронавируса препаратом "Спутник V", который якобы является вакциной.

Дипломат имеет возможность вакцинироваться препаратом, который утвердили в ЕС и США. Об этом сообщает в твиттере пресс-секретарь американской дипломатической миссии в Москве Ребекка Росс.

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Что написала пресс-секретарь

Она передала благодарность посла Салливана министерству иностранных дел России за предложение прививаться российской вакциной "Спутник V", однако, по словам Росс, он не хотел бы этого делать.

Мы счастливы, что две американские вакцины утверждены и уже помогают людям бороться с COVID-19 в ЕС, Великобритании, Латинской Америке и США,

– написала она.

Также пресс-секретарь добавила, что если МИД России следит за их праздничными пожеланиями и, видимо, имеет контакты с Дедом Морозом, то лучшим подарком для них станет немедленное освобождение незаконно задержанных граждан США.

Что предшествовало