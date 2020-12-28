Посол США в Росії Джон Салліван відмовився від пропозиції російського міністерства закордонних справ вакцинуватися від коронавірусу препаратом "Спутник V", який нібито є вакциною.

Дипломат має можливість вакцинуватися препаратом, який затвердили у ЄС та США. Про це повідомляє у твітері прессекретарка американської дипломатичної місії у Москві Ребекка Росс.

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Що написала речниця

Вона передала вдячність посла Саллівана міністерству закордонних справ Росії за пропозицію вакцинуватися їхньою вакциною "Спутник V", однак, за совами Росс, він не хотів би цього робити.

Ми щасливі, що дві американські вакцини затверджені й вже допомагають людям боротися з COVID-19 в ЄС, Великій Британії, Латинській Америці й США,

– написала вона.

Також речниця додала, що якщо МЗС Росії слідкує за їхніми святковими побажаннями і, мабуть, має контакти з Дідом Морозом, то найкращим подарунком для них стане негайне звільнення незаконно затриманих громадян США.

Що передувало