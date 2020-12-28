Посол США в Росії не захотів вакцинуватися російським препаратом "Спутник V"
Посол США в Росії Джон Салліван відмовився від пропозиції російського міністерства закордонних справ вакцинуватися від коронавірусу препаратом "Спутник V", який нібито є вакциною.
Дипломат має можливість вакцинуватися препаратом, який затвердили у ЄС та США. Про це повідомляє у твітері прессекретарка американської дипломатичної місії у Москві Ребекка Росс.
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Що написала речниця
Вона передала вдячність посла Саллівана міністерству закордонних справ Росії за пропозицію вакцинуватися їхньою вакциною "Спутник V", однак, за совами Росс, він не хотів би цього робити.
Ми щасливі, що дві американські вакцини затверджені й вже допомагають людям боротися з COVID-19 в ЄС, Великій Британії, Латинській Америці й США,
– написала вона.
Також речниця додала, що якщо МЗС Росії слідкує за їхніми святковими побажаннями і, мабуть, має контакти з Дідом Морозом, то найкращим подарунком для них стане негайне звільнення незаконно затриманих громадян США.
Що передувало
- Дискусія про вакцинацію російським препаратом розпочалася після того, як американська дипломатична місія розмістила фотографії, присвячені підготовці до Різдва та Нового року, а також лист посла Джона Саллівана до Діда Мороза.
- У ньому дипломат написав, що поводився добре увесь рік, "носив маску і тримався на відстані". І за це він попросив у Діда Мороза нову хокейну ключку, кросівки та вакцину проти COVID-19.
- Міністерство закордонних справ Росії прокоментувало цей пост жартом – пропозицією зробити щеплення російською вакциною "Супутник V", яка була схвалена напередодні для використання людьми старше 60 років. 20 листопада 2020 року послу Саллівану виповнився 61 рік.
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