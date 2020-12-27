Президент Російської Федерації Володимир Путін планує зробити щеплення від коронавірусу російською вакциною "Спутник V". Він переконаний в її надійсності.

В осяжній перспективі глава Кремля сам розповість про прийняте рішення. Про це заявив прессекретар Дмитро Пєсков на телеканалі "Росія 1", повідомляє 24 канал.

До слова Медведчук зустрівся з Путіним і заявив, що зробив щеплення російською вакциною від COVID-19

"Він (Путін – 24 канал) сказав, що буде робити щеплення, що він прийняв таке рішення і він чекав завершення всіх формальностей", – зазначив Пєсков.

Прессекретар відмовився коментувати рішення доньки президента Росії стати добровольцем для тестування вакцини. Він пояснив, що це питання є "особистим життєвим простором Путіна".

"Він говорить про це, намагаючись продемонструвати ступінь довіри до нашої вакцині і її надійність", – наголосив поплічник Путіна.

Що не так з російською вакциною "Спутник V"