Путін все ж зробить щеплення вакциною "Спутник V", – Пєсков
Президент Російської Федерації Володимир Путін планує зробити щеплення від коронавірусу російською вакциною "Спутник V". Він переконаний в її надійсності.
В осяжній перспективі глава Кремля сам розповість про прийняте рішення. Про це заявив прессекретар Дмитро Пєсков на телеканалі "Росія 1", повідомляє 24 канал.
До слова Медведчук зустрівся з Путіним і заявив, що зробив щеплення російською вакциною від COVID-19
"Він (Путін – 24 канал) сказав, що буде робити щеплення, що він прийняв таке рішення і він чекав завершення всіх формальностей", – зазначив Пєсков.
Прессекретар відмовився коментувати рішення доньки президента Росії стати добровольцем для тестування вакцини. Він пояснив, що це питання є "особистим життєвим простором Путіна".
"Він говорить про це, намагаючись продемонструвати ступінь довіри до нашої вакцині і її надійність", – наголосив поплічник Путіна.
Що не так з російською вакциною "Спутник V"
- Російську вакцину зареєстрували у серпні 2020 року.
- Попри те, що "Спутник V" не пройшов третьої фази випробувань, населення Росії все ж почали вакцинувати. Однак після цього пацієнти все одно хворіють на коронавірус.
- Вчені зі всього світу розкритикували статтю з описом російської вакцини. Мовляв, там присутні неправдиві дані та "копіпаст". Західні країни назвали завчасне використання тестової вакцини ризиковим експериментом над людьми.
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