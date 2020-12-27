Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует сделать прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Он убежден в ее надежности.

В обозримой перспективе глава Кремля сам расскажет о принятом решении. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков на телеканале "Россия 1", сообщает 24 канал.

К слову Медведчук встретился с Путиным и заявил, что сделал прививку российской вакциной от COVID-19

"Он (Путин – 24 канал) сказал, что будет делать прививки, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей", – отметил Песков.

Пресс-секретарь отказался комментировать решение дочери президента России стать добровольцем для тестирования вакцины. Он пояснил, что этот вопрос является "личным жизненным пространством Путина".

"Он говорит об этом, пытаясь продемонстрировать степень доверия к нашей вакцине и ее надежность", – подчеркнул соратник Путина.

Что не так с российской вакциной " Спутник V"