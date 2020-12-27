Путин все же сделает прививку вакциной "Спутник V", – Песков
Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует сделать прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Он убежден в ее надежности.
В обозримой перспективе глава Кремля сам расскажет о принятом решении. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков на телеканале "Россия 1", сообщает 24 канал.
К слову Медведчук встретился с Путиным и заявил, что сделал прививку российской вакциной от COVID-19
"Он (Путин – 24 канал) сказал, что будет делать прививки, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей", – отметил Песков.
Пресс-секретарь отказался комментировать решение дочери президента России стать добровольцем для тестирования вакцины. Он пояснил, что этот вопрос является "личным жизненным пространством Путина".
"Он говорит об этом, пытаясь продемонстрировать степень доверия к нашей вакцине и ее надежность", – подчеркнул соратник Путина.
Что не так с российской вакциной " Спутник V"
- Российскую вакцину зарегистрировали в августе 2020 года.
- Несмотря на то, что "Спутник V" не прошел третьей фазы испытаний, население России все же начали вакцинировать. Однако после этого пациенты все равно болеют коронавирусом.
- Ученые со всего мира раскритиковали статью с описанием российской вакцины. Мол, там присутствуют ложные данные и "копипаст". Западные страны назвали заблаговременное использование тестовой вакцины рисковым экспериментом над людьми.
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