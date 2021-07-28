Об этом заявил президент США Джо Байден. В сети опубликовали видео его выступления перед руководством и сотрудниками разведывательного сообщества.

К теме Путин объявил США кибервойну: Байден медлит с ответным ударом

Новое вмешательства России в выборы: детали заявления Байдена

По словам американского президента, пока вооруженный конфликт между США и Россией скорее могут спровоцировать действия в киберпространстве, чем прямое военное столкновение.

Думаю, что нам необходимо выявлять дезинформацию, которая все больше затрудняет для людей доступ к фактам. Россия уже это делает в отношении промежуточных выборов 2022 года в плане дезинформации. Это явное нарушение нашего суверенитета,

– отметил Байден.

Политик также акцентировал на кибератаках с применением вирусов-вымогателей. В то же время он отметил их способность наносить вред.

Кроме того, Байден напомнил о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным в Женеве 16 июня. Он подчеркнул, что у России "есть реальная проблема", поскольку ее экономика опирается исключительно на ядерное оружие и нефтяные ресурсы.

Президент США добавил, что Владимир Путин "знает, что действительно находится в неприятном положении, и это делает его еще более опасным".

Интересно Байден мирится с Путиным: почему не сработает стратегия США в отношении России

Что этому предшествовало

В июне в Женеве президенты России и США согласовали механизм консультаций по кибербезопасности.

9 июля Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Путиным призвал его принять меры по хакерам, находящихся на территории России и распространяющим вирусы-вымогатели.

22 июля МИД РФ сообщил, что страны провели четыре раунда консультаций по вопросам кибербезопасности.