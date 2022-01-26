Как утверждают в немецком издании Bild, встреча Шольца и Байдена намечена на 7 февраля. Там подчеркнули, что она состоится на фоне угрозы российского вторжения в Украину.

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Ранее германское издание Spiegel писало, что Шольц отказался от встречи с американским президентом. Впрочем, в Белом доме опровергли эту информацию. Там заверили, что "с нетерпением ждут немецкого канцлера уже в феврале".

Российская агрессия против Украины – самая важная тема

По информации Bild, американский и немецкий лидеры обсудят угрозу нового нападения России на Украину, а также то, как Запад должен реагировать на "угрожающие жесты Владимира Путина". Как отмечает издание, политикам будет о чем поговорить, ведь позиции Вашингтона и Берлина не во всем совпадают.

Мол, США настаивают на жестких санкциях против режима Путина, поставках вооружения в Украину, а также на остановке газопровода "Северный поток-2".

Вместо этого Германия категорически отказывается от поставки оружия, а пока только готова отправить 5 000 военных касок. В то же время, там не хотят связывать "Северный поток-2" и агрессию России.

Вашингтон предупредил об опасности в феврале

В США видят признаки того, что Москва применит силу против Украины в середине февраля. Такое заявление сделала заместитель государственного секретаря Венди Шерман. При этом чиновница заверила, что Запад готов реагировать на любые сценарии. Если Россия решится на полномасштабное вторжение, будут серьезные последствия.

Важно! ВСУ готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. Международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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