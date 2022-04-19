Об этом 19 апреля сообщила газета The Hill, ссылаясь на собственные источники. Ранее действующий глава Соединенных Штатов сообщил о планах баллотироваться на второй срок во время пресс-конференции в Брюсселе еще в марте.

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Джо Байден хочет участвовать в выборах, и он явно стремится к тому, чтобы все об этом знали,

– отметил собеседник.

По его словам, глава Белого дома остается тем представителем Демократической партии, у которого есть весомые шансы победить на выборах Дональда Трампа в случае выдвижения его кандидатуры от Республиканской партии.

Обратите внимание! Джо Байден стал президентом США в возрасте 78 лет. Это сделало его самым старшим главой государства на момент избрания.

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