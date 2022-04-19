Про це 19 квітня повідомила газета The Hill, посилаючись на власні джерела. Раніше чинний очільник Сполучених Штатів інформував про плани балотуватися на другий термін під час пресконференції в Брюсселі ще у березні.
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Джо Байден хоче брати участь у виборах, і він явно прагне того, щоб всі про це знали,
– зазначив співрозмовник.
За його словами, глава Білого дому залишається тим представником Демократичної партії, який має найвагоміші шанси перемогти на виборах Дональда Трампа у разі висування його кандидатури від Республіканської партії.
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