Про це 19 квітня повідомила газета The Hill, посилаючись на власні джерела. Раніше чинний очільник Сполучених Штатів інформував про плани балотуватися на другий термін під час пресконференції в Брюсселі ще у березні.

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Джо Байден хоче брати участь у виборах, і він явно прагне того, щоб всі про це знали,

– зазначив співрозмовник.

За його словами, глава Білого дому залишається тим представником Демократичної партії, який має найвагоміші шанси перемогти на виборах Дональда Трампа у разі висування його кандидатури від Республіканської партії.

Зверніть увагу! Джо Байден став президентом США у віці 78 років. Це зробило його найстаршим главою держави на момент обрання.

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