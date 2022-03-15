Поездка в Польшу должна стать дополнительным сигналом поддержки. Об этом американское издание заявило со ссылкой на собственные источники.

К теме Беспилотник оккупантов пересек границу с Польшей, а затем был сбит украинской ПВО

Байден сначала якобы планирует поездку в Брюссель, чтобы лично встретиться с лидерами стран НАТО. Эта встреча, по данным СМИ, должна состояться 23 марта.

Пока ни поездка в Брюссель, ни в Варшаву не являются официально подтвержденными в Белом доме.

Это может вас заинтересовать – в Польше сняли взрыв на Яворовском полигоне: видео