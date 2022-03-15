Поїздка до Польщі має стати додатковим сигналом підтримки. Про це американське видання заявило з посиланням на власні джерела.

До теми Безпілотник окупантів перетнув кордон із Польщею, а потім був збитий українською ППО

Байден спершу нібито планує поїздку у Брюссель, щоб особисто зустрітися з лідерами країн НАТО. Ця зустріч, за даними ЗМІ, має відбутися 23 березня.

Наразі ні поїздка в Брюссель, ні у Варшаву не є офіційно підтвердженими у Білому домі.

Це може вас зацікавити – у Польщі зняли вибух на Яворівському полігоні: відео