Поїздка до Польщі має стати додатковим сигналом підтримки. Про це американське видання заявило з посиланням на власні джерела.
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Байден спершу нібито планує поїздку у Брюссель, щоб особисто зустрітися з лідерами країн НАТО. Ця зустріч, за даними ЗМІ, має відбутися 23 березня.
Наразі ні поїздка в Брюссель, ні у Варшаву не є офіційно підтвердженими у Білому домі.
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