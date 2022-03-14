Відповідну інформацію оприлюднили у телеграмі Командування Повітряних Сил ЗСУ. Це трапилось 14 березня – на 19-й день війни, яку Росія почала проти України.

Важливо Українська ППО знищила 45 одиниць ворожої авіації від початку вторгнення Росії

Російський безпілотник потрапив на територію Польщі

Радіолокаційними засобами Повітряних Сил зафіксовано факт перетину державного кордону України у напрямку Польщі попередньо російського безпілотного авіаційного комплексу типу "Форпост",

– повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

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