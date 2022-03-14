Мешканець району Бистриця-Несеуд повідомив, що біля його дому приземлився невідомий безпілотник. Згодом ЗМІ повідомили, що він – російського виробництва.

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Місцеві правоохоронці розпочали розслідування. За попередніми даними, безпілотник був обладнаний камерами.

Російський безпілотник цього тижня вже встиг "відзначитися" на території Хорватії.

Новину повідомив прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович. Він розповів, що у Загребі 10 березня впав безпілотник російського виробництва. Згодом вдалося встановити, що він прилетів з повітряного простору Угорщини, а звідти – з Румунії.

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