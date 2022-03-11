Про це заявив прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович. Однак він не знає, чи є цей літак в російської армії.

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Пленкович точно не може сказати, що сталось. Припускає, могла бути помилка чи втрата керування. Безпілотник кілька хвилин літав над Хорватією, а потім розбився в Загребі.

Добре, що ніхто не постраждав і що він обвалився в місці, де немає ні будинків, ні будівель,

– сказав прем'єр.

Він додав, що проводять розслідування, аби встановити причини прибуття, а потім і збиття літака. Хорватія зв'язалась з українською стороною, аби дізнатись ймовірні деталі.



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