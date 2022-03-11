Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Однако он не знает, есть ли этот самолет в русской армии.

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Что беспилотник делал в Хорватии

Пленкович точно не может сказать, что произошло. Предполагается, что могла быть ошибка или потеря управления. Беспилотник несколько минут летал над Хорватией, а затем разбился в Загребе.

Хорошо, что никто не пострадал и что он обрушился в месте, где нет ни домов, ни зданий,

– сказал премьер.

Он добавил, что проводят расследование, чтобы установить причины прибытия, а затем и сбития самолета. Хорватия связалась с украинской стороной, чтобы узнать возможные детали.



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