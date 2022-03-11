Невдовзі на землю впав ще один непідтверджений предмет, результатом падіння якого стала потужна детонація.

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У столиці Хорватії з неба впав невідомий об'єкт

Екстрені служби підтвердили, що об'єкт, який впав, схожий на частину авіаційного двигуна – він утворив воронку діаметром 3 метрів і глибиною 1 метр. Після цього, крім військової поліції та АТО Лучко з вибухотехнікою, на місце прибув противибухотехнічний підрозділ.

Більше ніж через 4 години після падіння "об'єкту з повітря", о 3:18, Міністерство внутрішніх справ Хорватії оприлюднило заяву про вибух і парашути в Загребі.

Сьогодні ввечері (10 березня) після 23:00 до управління поліції Загреба надійшло кілька повідомлень від громадян про те, що вони відчули детонацію в ширшому районі Яруна. На місце повідомлення були направлені патрульні поліції, які виявили воронку на зеленій зоні та два парашути…,

– йдеться у заяві.

Наразі поліція не повідомляє про постраждалих, пошкоджено лише декілька припаркованих транспортних засобів. Поки причин для засмучення громадян немає.



У столиці Хорватії з неба впав невідомий об'єкт / Фото PIXCELL



Об'єкт, схожий на авіаційний двигун, що впав у Загребі / Фото PIXCELL

Водночас в МВС країни закликали ЗМІ відповідально повідомляти громадськість та подавати перевірену інформацію, отриману від відповідних служб, з метою недопущення поширення дезінформації.

Натомість громадян просять не ділитися відео та фото з місця події через соціальні мережі.

Додаткову інформацію повинні надати незабаром.