Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він поговорив про членство України в ЄС з прем'єром Хорватії Андрієм Пленковичем.
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Також чиновники обговорили посилення санкцій проти Росії.
Хорватія підтримує Україну на шляху в ЄС. Вкотре упевнився під час розмови з Андрієм Пленковичем. Подякував за підтримку українців,
– написав Шмигаль.
Додамо, що Європейський Союз може розглянути заявку України на вступ вже 10 – 11 березня. Адже протягом цих днів відбудеться неформальне засідання у Парижі.
Володимир Зеленський підписав заявку на вступ до ЄС / Відео 24 каналу
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