Росія продовжує відчувати наслідки розв'язаної війни проти України. Тому тепер поплічники Путіна та його режиму потраплять у санкційний список Євросоюзу.

Зауважте Постпреди ЄС схвалили нові санкції проти російських лідерів, олігархів та членів їхніх сімей

Євросоюз накладе санкції на російських олігархів та членів Ради федерації, яка одобрила використання російських військ за кордоном, тобто в Україні.

Загалом у санкційному списку ЄС з'явиться 160 нових імен.

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