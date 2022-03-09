Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он поговорил о членстве Украины в ЕС с премьером Хорватии Андреем Пленковичем.
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Также чиновники обсудили ужесточение санкций против России.
Хорватия поддерживает Украину на пути в ЕС. Еще раз убедился во время разговора с Андреем Пленковичем. Поблагодарил за поддержку украинцев,
– написал Шмыгаль.
Добавим, что Европейский Союз может рассмотреть заявку Украины на вступление уже 10 – 11 марта. Ведь в эти дни состоится неформальное заседание в Париже.
Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в ЕС / Видео 24 канала
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