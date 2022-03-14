Таку інформацію повідомили на сторінці Оперативно-тактичного угруповання "Схід" у фейсбук.

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Повідомляється, що артилерійським вогнем ЗСУ була знищена колона забезпечення, а саме понад 12 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Зазнавши втрат батальйонні тактичні групи 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої, десантно-штурмової бригади ЗС РФ відступила.

Українські захисники продовжують надійно тримати займані рубежі та наносити максимального ураження живій силі та техніці російських окупантів. Наразі на території Донеччини тривають бої.

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