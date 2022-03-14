Про "Привида Києва" складають справжні легенди. І, є висока ймовірність, що журналістці видання "Цензор.НЕТ" вдалося поспілкуватися з тим самим льотчиком, який тримає у страху окупантів. Тим, на чиєму рахунку десятки збитих ворожих літаків.

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Кожен васильківський льотчик – "Привид Києва"

Журналістка видання наразі не може розкривати ані імені, ані інших даних про льотчика, з яким вона спілкувалася. Але вона не виключає, що перед нею був той самий "Привид Києва".

Тож під час розмови вона вирішила уточнити: чи не він той самий "Привид Києва", якому вдячна вся країна? Це питання, зізнається вона, розвеселило співрозмовника.

Кожен з васильківських льотчиків – той самий Привид. Зробіть вже нам такий шеврон! Ми будемо з гордістю його носити,

– сказав він.

Льотчик також додав, що склад його васильківської бригади розкиданий по різних регіонах країни. Також у них працюють пілоти з інших бригад: іванофранківської, луцької, миргородської і так далі.

Васильківська бригада – останній бастіон. Поки ми тут є, росіяни не можуть літати в центр України",

– підкреслив льотчик.

Він додав, що окупанти самі добре знають, що українська авіація дасть гідну відсіч кожному, хто прилетить.

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