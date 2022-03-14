О "Призраке Киева" слагают настоящие легенды. И, высока вероятность, что журналистке издания "Цензор.НЕТ" удалось пообщаться с тем самым летчиком, который держит в страхе оккупантов. С тем, на чьем счету десятки сбитых вражеских самолетов.

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Каждый васильковский летчик – "Призрак Киева"

Журналистка издания не может раскрывать ни имени, ни других данных о летчике, с которым она общалась. Но она не исключает, что перед ней был именно "Призрак Киева".

Во время разговора она решила уточнить: не он ли тот самый "Призрак Киева", которому благодарна вся страна? Этот вопрос, признается она, развеселил собеседника.

Каждый из васильковских летчиков – тот самый Призрак. Сделайте нам такой шеврон! Мы будем с гордостью его носить,

– сказал он.

Летчик также добавил, что состав его васильковской бригады разбросан по разным регионам страны. Также у них работают пилоты из других бригад: иванофранковской, луцкой, миргородской и так далее.

Васильковская бригада – последний бастион. Пока мы здесь есть, россияне не могут летать в центр Украины,

– подчеркнул летчик.

Он добавил, что оккупанты сами хорошо знают, что украинская авиация даст достойный отпор каждому, кто прилетит.

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