Зокрема, росіяни вирішили "позичити" історію українського льотчика, який збиває над столицею ворожі військові літаки – легендарного "Привида Києва".

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Росіяни вкрали історію "Привида Києва"

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що держава-агресорка вигадала собі свого "героя" – штурмана винищувача, який сам нібито "збив аж три українських Су-27, зміг у зоні патрулювання протиповітряної оборони вразити "Бук-М1", та ще й залишився живим".

Нічого святого: навіть вкрали постать нашого Супергероя,

– наголосили у командуванні.

Там додали, що це свідчить про одне: "Росія – країна-гопнік, країна-злодій, країна-терорист". Росіяни крадуть геть усе.





Нагадаємо, "Привид Києва" – пілот МіГ-29 – за перші 30 годин російського вторгнення в Україну здобув 6 повітряних перемог у небі над Києвом: збив 2 літаки Су-35, 2 літаки Су-25, по 1 літаку Су-27 і МіГ-29. Його називають ангелом-охоронцем Києва. Він продовжує захищати киян від ворога та позбавився вже понад 20 російських літаків.

Наступ "Привида Києва": дивіться відео