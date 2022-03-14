Такую информацию сообщили на странице Оперативно-тактической группировки "Восток" в фейсбуке.

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Сообщается, что артиллерийским огнем ВСУ была уничтожена колонна снабжения, а именно более 12 единиц автомобильной техники оккупантов.

Понеся потери, батальонные тактические группы 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ, отступили.

Украинские защитники продолжают надежно удерживать занимаемые рубежи и наносить максимальное поражение живой силе и технике российских оккупантов. Сейчас на территории Донбасса продолжаются бои.