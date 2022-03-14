Житель района Бистрица-Нэсэуд сообщил, что возле его дома приземлился неизвестный беспилотник. Впоследствии СМИ сообщили, что он – российского производства.

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Местные правоохранители начали расследование. По предварительным данным, беспилотник был оборудован камерами.

Российский беспилотник на этой неделе уже успел "отличиться" на территории Хорватии.

Новость сообщил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Он рассказал, что в Загребе 10 марта упал беспилотник российского производства. Впоследствии удалось установить, что он прилетел из воздушного пространства Венгрии, а оттуда – из Румынии.

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