У Міноборони України повідомили, що засобами протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України знищено 19 літаків.
До речі Росіяни все частіше змушені переходити в оборону й здаватися в полон українським військовим
Найбільше ППО підбило російських вертольотів – 20.
ППО знищила 45 одиниць російської авіації
- 19 літаків;
- 20 вертольотів;
- 5 БпЛА;
- 1 крилату ракету.
Зауважимо, що станом на ранок 14-го березня Росія у війні проти України втратила 77 літаків та 90 гелікоптерів. Щодо безпілотників, то знешкоджено вісім. Ворог втратив понад 12 тисяч військових.
До теми – ЗСУ ліквідували російський винищувач біля Ізюма: дивіться відео