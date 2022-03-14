У Міноборони України повідомили, що засобами протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України знищено 19 літаків.

До речі Росіяни все частіше змушені переходити в оборону й здаватися в полон українським військовим

Найбільше ППО підбило російських вертольотів – 20.

ППО знищила 45 одиниць російської авіації

19 літаків;

20 вертольотів;

5 БпЛА;

1 крилату ракету.

Зауважимо, що станом на ранок 14-го березня Росія у війні проти України втратила 77 літаків та 90 гелікоптерів. Щодо безпілотників, то знешкоджено вісім. Ворог втратив понад 12 тисяч військових.

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